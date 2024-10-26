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Происшествия Петербуржцы летели в Дубай, но застряли в Баку из-за израильской ракетной атаки

Петербуржцы летели в Дубай, но застряли в Баку из-за израильской ракетной атаки

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9 комментариев

Порядка десяти часов вынуждены провести в аэропорту Баку туристы из Петербурга. После полуночи самолет авиакомпании FlyDubai вылетел из Пулково, но ранним утром приземлился в столице Азербайджана из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Об этом 26 октября «Фонтанке» рассказала читательница Александра.

По словам петербурженки, уже в полдень другие перенаправленные самолеты начали взлетать, а их судно продолжает оставаться на месте. «Мы пока чего-то ждем. Компания-перевозчик FlyDubai комментариев не дает», — сообщила читательница.

Согласно данным FlightRadar, самолет должен был вылететь из Баку в 15:30.

Ночью Израиль запустил сотни ракет по военным объектам Ирана. Снаряды были выпущены дважды — около двух и около трех часов по московскому времени.

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Комментарии
9
Полно Вам, батюшка
1 час
Беглов то связи поднял? ну чтоб ребят там супчиком накормили
282694747
1 час
Это что возмущение пассажиров?Офигели?
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