Петербуржцы летели в Дубай, но застряли в Баку из-за израильской ракетной атаки

Порядка десяти часов вынуждены провести в аэропорту Баку туристы из Петербурга. После полуночи самолет авиакомпании FlyDubai вылетел из Пулково, но ранним утром приземлился в столице Азербайджана из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Об этом 26 октября «Фонтанке» рассказала читательница Александра.

По словам петербурженки, уже в полдень другие перенаправленные самолеты начали взлетать, а их судно продолжает оставаться на месте. «Мы пока чего-то ждем. Компания-перевозчик FlyDubai комментариев не дает», — сообщила читательница.

Согласно данным FlightRadar, самолет должен был вылететь из Баку в 15:30.

Ночью Израиль запустил сотни ракет по военным объектам Ирана. Снаряды были выпущены дважды — около двух и около трех часов по московскому времени.