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Политика Израиль ночью запустил сотни ракет по военным объектам Ирана — что известно к этому часу. Видео

Израиль ночью запустил сотни ракет по военным объектам Ирана — что известно к этому часу. Видео

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4 комментария

В ночь на 26 октября более 100 военных самолетов Израиля нанесли массированный удар по территории Ирана.

Ракеты летели двумя волнами. Первая пошла около 2:00 мск. Звуки взрывов раздались одновременно в Тегеране, его пригородах и ряду других городов страны, в основном, на западе и Юго-Западе страны в провинциях Хузестан и Илам.

Вторая волна долетела до Ирана около 3:00 мск. В общей сложности, в атаке принимали участие до 100 самолетов Израиля, включая новейшие F-35. По заявлению Тель-Авива, со стороны ЦАХАЛа потерь не было, все самолеты благополучно вернулись на базы.

«В ответ на многомесячные непрерывные нападения иранского режима на Государство Израиль, Армия обороны Израиля в настоящее время наносит точные удары по военным объектам в Иране.

Иранский режим и его союзники в регионе с 7 октября безжалостно нападают на Израиль на семи фронтах, включая прямые атаки с иранской территории.

Как и любая другая суверенная страна в мире, Государство Израиль имеет право и обязанность реагировать.

Наши оборонительные и наступательные возможности полностью мобилизованы.

Мы сделаем все необходимое, чтобы защитить Государство Израиль и народ Израиля».

Нападение произошло неожиданно для Ирана — гражданская аэронавигация не была заблаговременно остановлена, и в момент ударов и отражения атаки в небе над страной находилось множество военных самолетов, включая около 10 российских. К счастью, обошлось без их поражения. Аэропорты Тегерана, включая международный аэропорт Имама Хомейни в момент удара работали в штатном режиме. Главная воздушная гавань Ирана была закрыта для приема рейсов только около 5:00 мск.

Израильская сторона настаивала, что била только по военным объектам и местам производства оружия. То есть, ядерные и нефтяные объекты не были затронуты атакой.

В заявлении иранской стороны говорилось о том, что большая часть ракет была сбита в ходе атаки. «И хотя интегрированная система противовоздушной обороны страны успешно перехватила и отразила эти агрессивные действия, был нанесен ограниченный ущерб», — признали в Тегеране.

Точных сведений о жертвах и разрушениях к этому часу не поступало.

В Иране заявили, что готовы ответить на этот удар. В Корпусе стражей исламской революции сообщили, что Израиль «получит пропорциональный ответ».

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Комментарии
4
OttoVonNasmorck
10 минут
"в момент ударов и отражения атаки в небе над страной находилось множество военных самолетов, включая около 10 российских" Что там делали российские военные самолёты? Фонтанка!
Гость
16 минут
А-ха-ха ! Хвалёная российская ПВО ! С 400 !
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