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Происшествия Погибшие военные и полицейские. Что происходит в Иране после атаки Израиля

Погибшие военные и полицейские. Что происходит в Иране после атаки Израиля

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19 комментариев

Армия Ирана заявила о гибели двух военнослужащих в результате удара Израиля, передает агентство Tasnim.

МИД Ирана заявил, что атака Израиля — это нарушение международного права и Устава ООН.

«Иран считает себя вправе и обязан защищать себя от иностранных актов агрессии, основываясь на неотъемлемом праве на законную защиту, что также отражено в ст. 51 Устава ООН», — сказано в сообщении.

При этом источники Sky News Arabia говорят, что Иран через третью страну проинформировал Израиль, что не будет реагировать на израильский удар. Также издание писало о том, что Иран якобы получил разведывательную информацию от России о действиях Израиля за несколько часов до начала атаки.

В МИД России 26 октября призвали перестать провоцировать Иран и выходить «из спирали неконтролируемой эскалации».

«Настойчиво призываем все вовлечённые стороны к сдержанности, прекращению насилия и недопущению развития событий по катастрофическому сценарию», — говорится в сообщении. Сведения о пострадавших среди россиян в Иране не поступали.

Сегодня в результате теракта в округе Гоухар Кух на юго-востоке Ирана погибли 10 полицейских, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию исламской республики. Полицейский патруль вступил в перестрелку с группой вооруженных людей в области Тафтан провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

Напомним, в ночь на 26 октября более 100 военных самолетов Израиля нанесли массированный удар по территории Ирана. В момент ударов и отражения атаки в небе над страной находилось множество военных самолетов, включая около 10 российских. Армия обороны Израиля назвала целями ракетные комплексы «земля — воздух», средства ПВО и места производства ракет, которые запускали по израильской территории в течение последнего года.

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Иран Израиль Арабо-израильский конфликт
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Комментарии
19
AndrewBarsik
1 час
Забавные нынче новости пошли. Например: "В МИД России 26 октября призвали перестать провоцировать Иран". Кто призвал? Кого призвал? Лавров Захарову или Иванов из МИда призвал Петрова из МИДа? В классификации официальных дипломатических обращений правительства одного государства к правительству другой страны нет такого вида, как "призыв".
Рострелли
1 час
Наших иранских братушек бьют. Встааанем! А, кстати, что там делали российские военные самолеты?
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