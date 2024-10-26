Погибшие военные и полицейские. Что происходит в Иране после атаки Израиля

Армия Ирана заявила о гибели двух военнослужащих в результате удара Израиля, передает агентство Tasnim.
МИД Ирана заявил, что атака Израиля — это нарушение международного права и Устава ООН.
«Иран считает себя вправе и обязан защищать себя от иностранных актов агрессии, основываясь на неотъемлемом праве на законную защиту, что также отражено в ст. 51 Устава ООН», — сказано в сообщении.
При этом источники Sky News Arabia говорят, что Иран через третью страну проинформировал Израиль, что не будет реагировать на израильский удар. Также издание писало о том, что Иран якобы получил разведывательную информацию от России о действиях Израиля за несколько часов до начала атаки.
В МИД России 26 октября призвали перестать провоцировать Иран и выходить «из спирали неконтролируемой эскалации».
«Настойчиво призываем все вовлечённые стороны к сдержанности, прекращению насилия и недопущению развития событий по катастрофическому сценарию», — говорится в сообщении. Сведения о пострадавших среди россиян в Иране не поступали.
Сегодня в результате теракта в округе Гоухар Кух на юго-востоке Ирана погибли 10 полицейских, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию исламской республики. Полицейский патруль вступил в перестрелку с группой вооруженных людей в области Тафтан провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.
Напомним, в ночь на 26 октября более 100 военных самолетов Израиля нанесли массированный удар по территории Ирана. В момент ударов и отражения атаки в небе над страной находилось множество военных самолетов, включая около 10 российских. Армия обороны Израиля назвала целями ракетные комплексы «земля — воздух», средства ПВО и места производства ракет, которые запускали по израильской территории в течение последнего года.
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