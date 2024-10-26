Погибшие военные и полицейские. Что происходит в Иране после атаки Израиля

«Иран считает себя вправе и обязан защищать себя от иностранных актов агрессии, основываясь на неотъемлемом праве на законную защиту, что также отражено в ст. 51 Устава ООН», — сказано в сообщении.

При этом источники Sky News Arabia говорят, что Иран через третью страну проинформировал Израиль, что не будет реагировать на израильский удар. Также издание писало о том, что Иран якобы получил разведывательную информацию от России о действиях Израиля за несколько часов до начала атаки.