Благовещенский мост разведут в воскресенье днём

В воскресенье, 27 октября, в Петербурге планируется внеплановая — дневная — разводка Благовещенского моста на два часа. Об этом 26 октября сообщает СПб ГБУ «Мостотрест» в своем телеграм-канале.

Переправа будет разведена с 10:00 до 13:00. В пресс-службе «Фонтанке» пояснили, что получена соответствующая заявка, в центре города будут снимать кино.

27 октября, как писала «Фонтанка», движение в центре Петербурга будут местами перекрывать. Из-за съемок фильма «Непреклонный возраст» с 10:00 до 13:00 будет запрещен проезд у съездов с Благовещенского моста. А на Васильевском острове движение ограничит Андреевский крестный ход, посвященный Дню народного единства.