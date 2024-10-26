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Город Благовещенский мост разведут в воскресенье днём

Благовещенский мост разведут в воскресенье днём

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2 комментария

В воскресенье, 27 октября, в Петербурге планируется внеплановая — дневная — разводка Благовещенского моста на два часа. Об этом 26 октября сообщает СПб ГБУ «Мостотрест» в своем телеграм-канале.

Переправа будет разведена с 10:00 до 13:00. В пресс-службе «Фонтанке» пояснили, что получена соответствующая заявка, в центре города будут снимать кино.

27 октября, как писала «Фонтанка», движение в центре Петербурга будут местами перекрывать. Из-за съемок фильма «Непреклонный возраст» с 10:00 до 13:00 будет запрещен проезд у съездов с Благовещенского моста. А на Васильевском острове движение ограничит Андреевский крестный ход, посвященный Дню народного единства.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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Разводка моста Мосты в Петербурге Ограничения движения Перекрытие дорог
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Комментарии
2
Батарейкин
2 часа
с 10 до 13 - это ТРИ (3!!) часа!
Гость
2 часа
«Переправа будет проведена с 10:00 до 13:00». Может быть, всё же, переправа будет разведена в указанный период? 🧐
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