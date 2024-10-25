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Город Крестный ход и киносъемки ограничат движение в центре Петербурга в воскресенье

Крестный ход и киносъемки ограничат движение в центре Петербурга в воскресенье

1 789
10 комментариев

Дороги в центре Петербурга частично перекроют в воскресенье, 27 октября, следует из распоряжений комитета по транспорту, опубликованных на сайте Смольного 27 октября.

С 10:00 до 13:00 будет запрещен проезд транспорта по перекрестку Университетская набережная — набережная Лейтенанта Шмидта, а также по перекрестку Английская набережная — площадь Труда — съезды с Благовещенского моста. Причиной станут съемки фильма «Непреклонный возраст».

Андреевский крестный ход, посвященный Дню народного единства, ограничит автомобильное движение на Васильевском острове.

С 11 до 12 часов 27 октября (но не более 20 минут в течение часа) будут недоступны для проезда автотранспорта 6-я и 7-я линии от Среднего до Малого проспекта, Малый проспект от 6–7-й линий до 10–11-й линий, 10–11-я линии от Малого проспекта до набережной Смоленки, набережная Смоленки от 10–11-й линий до Камской улицы.

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Комментарии
10
Slava_Rossii2
1 час
Зачем попы ходят по проезжей части? Чем их не устраивает хождение вокруг своего храма?
Rostik37
1 час
Что, опять? Сколько можно?
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