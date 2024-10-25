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Финансы Набиуллина: без повышения ключевой ставки инфляция была бы намного больше

Набиуллина: без повышения ключевой ставки инфляция была бы намного больше

3 008
25 комментариев

Без значительного повышения ключевой ставки в этом году инфляция была бы намного больше, чем она есть. Сейчас она вдвое превышает цель Банка России в 4%. Об этом на пресс-конференции 25 октября заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

«Мы сохраняем приверженность цели в 4%, несмотря на достаточно значительное повышение ключевой ставки. Инфляция в этом году будет вдвое выше цели. Это не означает, что ключевая ставка не работает. Без ее повышения инфляция была бы намного больше», — сказала она.

По ее словам, из-за «повышенной неопределенности» последних лет многие механизмы в экономике начали работать по-другому, в том числе реакция инфляции на повышение ставки стала менее выраженной. Среди причин этого Набиуллина выделила инерцию инфляционных ожиданий, влияние стимулирующей бюджетной политики (в том числе как рычага получения кредитов граждан и компаний), послабления по части регулирования для представителей банковского сектора, неточность в коммуникации, в результате которой граждане и бизнес посчитали, что ЦБ в любом случае будет снижать ставку, и спрос на кредиты не стал меньше. В действительности прогноз предполагал снижение ставки, но вслед за замедлением инфляции, которого пока не наблюдается.

Набиуллина подчеркнула, что ЦБ начнет снижать ставку после того, как инфляция начнет устойчиво снижаться. «Пока не могу сказать, когда это произойдет», — добавила она.

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Комментарии
25
281614283
1 час
"Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать". Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Paul3390
1 час
Инфляцию разгоняют тарифы противоестественных монополий, тарифы, акцизы и прочие поборы! А вовсе не типа дешёвые кредиты... Бред какой-то несёт.
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