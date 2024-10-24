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Происшествия Пришла в огород, а попала в больницу: жительница Шебекино натолкнулась на убийственный предмет

Пришла в огород, а попала в больницу: жительница Шебекино натолкнулась на убийственный предмет

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1 комментарий

Жительница города Шебекино в Белгородской области оказалась в больнице после того, как натолкнулась на приусадебном участке на взрывоопасный предмет. Об этом рассказал 24 октября губернатор Вячеслав Гладков.

Происшествие, по словам главы региона, случилось еще накануне: обнаружив в огороде «взрывоопасный предмет», женщина взяла его в руки и отбросила. Как выглядела опасная вещь и зачем ее понадобилось брать в руки, не уточняется.

Боеприпас (а это был именно он), ударившись о землю, сдетонировал. Недомогание женщина почувствовала спустя время и обратилась в больницу. У нее диагностированы множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног.

Гладков вновь призвал местных жителей не брать в руки незнакомые предметы.

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ПО ТЕМЕ
Шебекино Вячеслав Гладков Огород Боеприпас
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Комментарии
1
iamback
22 минуты
Судя по всему тетка верит только телевизору и не в курсе, что у них там в Шебекино происходит.
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