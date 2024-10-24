Пришла в огород, а попала в больницу: жительница Шебекино натолкнулась на убийственный предмет

Жительница города Шебекино в Белгородской области оказалась в больнице после того, как натолкнулась на приусадебном участке на взрывоопасный предмет. Об этом рассказал 24 октября губернатор Вячеслав Гладков.

Происшествие, по словам главы региона, случилось еще накануне: обнаружив в огороде «взрывоопасный предмет», женщина взяла его в руки и отбросила. Как выглядела опасная вещь и зачем ее понадобилось брать в руки, не уточняется.

Боеприпас (а это был именно он), ударившись о землю, сдетонировал. Недомогание женщина почувствовала спустя время и обратилась в больницу. У нее диагностированы множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног.

Гладков вновь призвал местных жителей не брать в руки незнакомые предметы.