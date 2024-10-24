Адвокат рассказала о приговоре основателю группы «Дореволюционный советчик»

Петербургскому поэту и основателю группы «Дореволюционный советчик» вынесли приговор. Вячеслав Малахов получил два года лишения свободы общего режима. Об этом в четверг, 24 октября, «Фонтанке» сообщила адвокат поэта Татьяна Соломина.



По ее словам, в отношении Малахова возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации ВС РФ из-за публикации в telegram-канале. Ранее мужчину штрафовали на 30 тысяч рублей по аналогичной административной статье. Причиной тогда послужил пост во «ВКонтакте».



Напомним, в начале 2024 года петербургского поэта и основателя группы «Дореволюционный советчик» Вячеслава Малахова задержали в Москве. Поэта задержали до суда после обысков в квартире в столице, где он находился. Позже Головинский районный суд Москвы арестовал Малахова до 17 марта 2024 года.



«Дореволюционный советчик» — кавер-группа, исполняющая известные российские песни в «дореволюционном стиле».