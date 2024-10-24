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Общество Адвокат рассказала о приговоре основателю группы «Дореволюционный советчик»

Адвокат рассказала о приговоре основателю группы «Дореволюционный советчик»

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1 комментарий

Петербургскому поэту и основателю группы «Дореволюционный советчик» вынесли приговор. Вячеслав Малахов получил два года лишения свободы общего режима. Об этом в четверг, 24 октября, «Фонтанке» сообщила адвокат поэта Татьяна Соломина.

По ее словам, в отношении Малахова возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации ВС РФ из-за публикации в telegram-канале. Ранее мужчину штрафовали на 30 тысяч рублей по аналогичной административной статье. Причиной тогда послужил пост во «ВКонтакте».

Напомним, в начале 2024 года петербургского поэта и основателя группы «Дореволюционный советчик» Вячеслава Малахова задержали в Москве. Поэта задержали до суда после обысков в квартире в столице, где он находился. Позже Головинский районный суд Москвы арестовал Малахова до 17 марта 2024 года.

«Дореволюционный советчик» — кавер-группа, исполняющая известные российские песни в «дореволюционном стиле».

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ПО ТЕМЕ
Дореволюционный советчик Вячеслав Малахов Приговор Дискредитация ВС РФ
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Комментарии
1
В_Ф
11 минут
Воевать всерьёз с лицедеями это... достойно настоящих защитников народа. Скажи мне кто враг твой.. :))
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