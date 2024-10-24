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Финляндия Финляндия закупит у США ракеты для истребителей F-35 для борьбы с системами ПВО. Их дальность больше 200 км

Финляндия закупит у США ракеты для истребителей F-35 для борьбы с системами ПВО. Их дальность больше 200 км

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8 комментариев

Финляндия закупает у США ракеты AARGM-ER для истребителей F-35, предназначенные для борьбы с системами противовоздушной обороны. Об этом говорится в опубликованном 24 октября пресс-релизе Министерства обороны страны.

«Ракеты AGM-88G AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile — Extended Range) будут использоваться в будущих многоцелевых истребителях F-35A ВВС. Это приобретение дополняет характеристики F-35, создавая возможность быстрого поражения наземных и надводных целей, излучающих радиочастотные сигналы. Ракеты повышают живучесть истребителя F-35 при действиях в условиях дальней зенитной угрозы противника», — сказано в заявлении ведомства.

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен отметил, что закупка «увеличивает способность вооруженных сил страны реагировать на текущие и будущие угрозы как за счет укрепления обороноспособности, так и за счет обеспечения возможности сотрудничества с Соединенными Штатами и другими союзниками».

Закупки включают ракеты, программное обеспечение, запасные части, расходные материалы, руководства и документацию, транспортные услуги, а также обучение производителей и поставщиков, услуги по ремонту и поддержке в 2024–2031 годах в соответствии с Соглашением о предложении и приемке. Ракетный комплекс будет поставлен в соответствии с графиком развертывания будущих многоцелевых истребителей F-35A ВВС.

Противорадиолокационная ракета класса «воздух — земля» AARGM-ER имеет дальность поражения более 200 км.

Год назад Минобороны США объявило, что сумма сделки составит около 500 миллионов долларов. Она будет включать 150 ракет.

Ранее сообщалось, что Финляндия закупит 64 американских истребителя F-35, которые заменят старые истребители Hornet. Это произойдет в 2028–2030 годах.

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ПО ТЕМЕ
AARGM-ER AGM-88G Ракеты ПВО F-16 Финляндия США Минобороны Закупки
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Комментарии
9
FedorGr
1 час
Каждый день слежу как летают над моим финским местечком, всякие самолёты.. Остаётся турбулентный след.. что означает, что летят высоко. Надо стекло оконное разметить, по сторонам света и городам.
kolpankolpan
54 минуты
Такое количество самолетов прикупить, им надо весь лес под корень для продажи спилить.
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