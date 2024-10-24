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Политика Лукашенко заявил, что часть российских войск после учений в Белоруссии «завернули в Киев»

Лукашенко заявил, что часть российских войск после учений в Белоруссии «завернули в Киев»

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1 комментарий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2022 году часть российских войск после учений на территории Белоруссии были «завернуты» президентом РФ Владимиром Путиным на Киев. Об этом Лукашенко сообщил во время интервью журналисту BBC Стивену Розенбергу. Их встреча прошла на саммите БРИКС в Казани. Лидера Белоруссии цитирует БелТА.

«У нас были учения, на которых было задействовано несколько тысяч человек российских войск. <…> Путин начал выводить эти войска из Беларуси. <…> Часть войск в какой-то период (спровоцировали, я в этом убежден) он завернул на Киев», — сказал Александр Лукашенко.

На вопрос журналиста BBC о том, почему в 2022 году Белоруссия не поддержала Украину, Лукашенко ответил: «Россия — наш союзник».

Помимо этого, он подчеркнул, что поддерживал и продолжит поддерживать Россию «столько, сколько ей нужно», однако защищать Лукашенко будет интересы белорусского народа.

«Они (интересы. — Прим. ред.) абсолютно совпадают с российскими», — сказал Лукашенко. Он уточнил, что пока так происходит, они с Владимиром Путиным будут действовать «рука об руку».

Также Лукашенко в этом интервью подчеркнул, что Путин сожалеет о том, что пришлось начинать спецоперацию на Украине, но считает это решение верным.

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Комментарии
1
Слава России!
21 минута
картофельный фюрер обычный соучастник.
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