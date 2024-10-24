Это мощно. Вспышка Х-класса произошла на Солнце

После двухнедельного спокойного периода на Солнце утром 24 октября, в 6:50, зафиксирована очередная мощная вспышка — интенсивностью Х3,3. Об этом сообщает в своем канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

«Вспышка наблюдалась в группе солнечных пятен № 3869, расположенной у самого края видимого солнечного диска, и по предварительным данным, этот выброс не окажет прямого влияния на Землю, хотя и может задеть её по касательной», — отмечает Леус.

Последняя вспышка максимального класса Х на Солнце произошла 9 октября, её интенсивность составила Х1,4.