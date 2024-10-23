Песков: членство в НАТО не препятствует вступлению в БРИКС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 23 октября заявил, что членство в НАТО не является препятствием для вступления в БРИКС.
Заявку на вступление, напомним, подала Турция, которая является членом НАТО.
Кроме того, Песков опроверг информацию СМИ о якобы имеющем место расколе среди членов БРИКС.
«Это тоже не так», — сказал он в интервью НТВ.
Он подчеркнул, что «в БРИКС никто не сотрудничает против кого-то».
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году, в него входят Россия, Бразилия, Индия, КНР, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Помимо прочих высоких гостей туда прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В эти минуты там проходит заседание саммита в расширенном составе с участием членов делегаций.
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