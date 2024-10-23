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Спорт Умер легендарный нападающий СКА Борис Боков

Умер легендарный нападающий СКА Борис Боков

2 091
2 комментария

В возрасте 69 лет скончался нападающий хоккейного клуба СКА Борис Серафимович Боков. Об этом 23 октября сообщили в пресс-службе армейской команды. Обстоятельства и причины смерти не уточняются.

«Я был хорошо знаком с Борисом Серафимовичем, и он был настоящим примером преданности любимому спорту — до последних дней он тренировался сам и тренировал.  10 сезонов в СКА и вся жизнь в хоккее», — написал в  память о ветеране главный тренер СКА Роман Ротенберг у себя в Telegram-канале.

Он выразил искренние соболезнования родным, близким, друзьям Бориса Серафимовича и пообещал помочь его семье.

Борис Боков, воспитанник спортивной школы «Кировец» и офицер Советской армии, посвятил большую часть своей спортивной карьеры СКА, выступая за клуб с 1974 по 1985 год. За десять сезонов он провел 383 матча, набрав 219 очков (139 голов и 80 передач). В сезонах 1977/78, 1979/80 и 1980/81 Борис Серафимович становился лучшим снайпером команды.

После завершения профессиональной карьеры Борис Боков продолжал активно заниматься спортом, тренируя любительские команды в Петербурге и успешно выступая за сборную ветеранов на международной арене.

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Комментарии
2
282694747
2 часа
Вечная Память!Спасибо что Вы были!
Батарейкин
1 час
А без Роро нельзя было в такой статье обойтись????
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