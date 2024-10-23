Белоусов: РФ может применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии

На заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в Минске Белоусов отметил, что изменения военно-политической ситуации требуют пересмотра основ государственной политики РФ по ядерному сдерживанию. В частности, необходимо пересмотреть адаптацию политики к новым реалиям и возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства, уточняет министр обороны России.

Государственная политика России по ядерному сдерживанию, которая принимает во внимание новые военно-политические условия, допускает использование ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии. Об этом в среду, 23 октября, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС .

Ранее глава Минобороны республики Виктор Хренин сообщал , что генеральные штабы армий России и Белоруссии готовятся к проведению совместных учений «Запад-2025». Хренин отметил, что Москва и Минск имеют «единые взгляды» по оценке вызовов и угроз.

В начале осени секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил о том, что в 2025 году будет принята новая концепция о безопасности Союзного государства. Как отметил секретарь Совбеза республики, проект договора о гарантиях представят в ближайшее время и примут уже в 2025 году.