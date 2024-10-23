Генштабы армий РФ и Белоруссии начали готовиться к совместным учениям «Запад-2025»

Генеральные штабы армий России и Белоруссии готовятся к проведению совместных учений «Запад-2025». Как рассказал глава Минобороны республики Виктор Хренин, после на коллегии ведомств будет принято решение по совместной оборонной политике.

Хренин отметил, что Москва и Минск имеют «единые взгляды» по оценке вызовов и угроз, приводит 23 октября его слова РИА Новости.

В Белоруссию сегодня прибыл глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. В Минске он находится для участия в заседании коллегии оборонных ведомств обеих стран. Это первая с 2018 года встреча такого формата.