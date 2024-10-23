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Политика Генштабы армий РФ и Белоруссии начали готовиться к совместным учениям «Запад-2025»

Генштабы армий РФ и Белоруссии начали готовиться к совместным учениям «Запад-2025»

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3 комментария

Генеральные штабы армий России и Белоруссии готовятся к проведению совместных учений «Запад-2025». Как рассказал глава Минобороны республики Виктор Хренин, после на коллегии ведомств будет принято решение по совместной оборонной политике.

Хренин отметил, что Москва и Минск имеют «единые взгляды» по оценке вызовов и угроз, приводит 23 октября его слова РИА Новости.

В Белоруссию сегодня прибыл глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. В Минске он находится для участия в заседании коллегии оборонных ведомств обеих стран. Это первая с 2018 года встреча такого формата.

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Комментарии
3
Карабас Барабас
1 минута
Чисто показушное мероприятие для генералитета, банкеты, приёмы, посиделки в банях и т д. а уж сколько денег можно списать.... Третий год сво идёт, какие "учения" ещё нужны? Тренироваться бойцам можно и в части, на родном полигоне.
276386315
25 минут
Я помню какие грандиозные совместные учения были со странами Варшавского Договора - Братство по оружию, Щит, Запад-81…И шо? Не столько напугался Запад, сколько союзнички набрались решимости перейти на его сторону.
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