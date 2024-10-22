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Общество Рэпера Рецидива отправили в колонию из-за строчки об ударе по беременной русской на баттле

Рэпера Рецидива отправили в колонию из-за строчки об ударе по беременной русской на баттле

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5 комментариев

Бутырский суд Москвы приговорил 18-летнего рэпера Ислама Закирова, известного под псевдонимом Рецидив, к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима по статье о публичном возбуждении ненависти. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, 18 ноября прошлого года Закиров публично огласил в одном из баров в проезде Якушкина высказывание с призывом «к насильственным действиям, негативную оценку и негативное отношение к русским». Обвинение заявило, что рэпер «заведомо знал» о том, что видео с его призывом попадет в публичный доступ.

В указанную дату Рецидив участвовал в BRP Battle в Москве и зачитал строчку о «превентивном ударе» по «беременной русской». Он был задержан 17 декабря, в тот же день была опубликована видеозапись с ним из полицейской машины, на которой он извиняется перед «всем русским народом» и говорит, что «оскорбил русскую нацию».

Уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил.

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Рэпер Рецидив Ислам Закиров Возбуждение ненависти Колония Приговор Суд
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Комментарии
5
Сила в Правде!!
9 минут
кадыров вон на камеру русского избил и ничего.
В д. Гадюкино - дожди.
5 минут
Какое мирное имя у него - Ислам.
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