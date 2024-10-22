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Политика FT: Турция прекратила поставки товаров военного назначения в Россию после предупреждения от США

FT: Турция прекратила поставки товаров военного назначения в Россию после предупреждения от США

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1 комментарий

Турецкая таможня ограничила экспорт в Россию американской продукции военного после предупреждения от США о возможных «последствиях». Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, под экспортные ограничения попали 50 позиций из перечня компонентов западного производства, среди которых микрочипы, системы дистанционного управления, процессоры и карты памяти, используюемые в ракетах и беспилотниках, станки и прочее оборудование. При этом власти Турции не заявили о введенных ограничениях публично — как утверждает один из собеседников FT — из-за «политической чувствительности».

Между тем, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет на саммит БРИКС в Казань завтра, 23 октября. Его визит, по словам президента, должен способствовать развитию сотрудничества между Турцией и странами объединения.

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ПО ТЕМЕ
Турция Поставки Экспорт Таможня Товары военного назначения США Реджеп Тайип Эрдоган
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Комментарии
1
Сила в Правде!!
3 минуты
завтра снова путину сидеть и ждать пока эрдоган соизволит принять его... хе-хе.
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