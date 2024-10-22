Путин рассказал Си Цзиньпину про получившего травму головы президента Бразилии

Ударившийся головой и получивший травму президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Казани. Подробности 22 октября приводит пресс-служба Кремля.
Российский лидер отметил, что говорил с президентом Бразилии, который очень сожалеет, что не смог лично приехать в Россию.
«Он намерен завтра в видеорежиме вместе с нами поработать. Я, правда, сказал ему, что это будет четыре часа только по местному времени. Как-то негуманно. Но он всё-таки настаивает», — сказал Владимир Путин.
Луис Инасиу Лула да Силва «получил травму головы в результате несчастного случая дома». У политика рваная рана на затылке. Врач запретил Силве длительные авиаперелеты, однако исполнять обязанности он может.
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 до 24 октября. На сегодняшний день в БРИКС входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что в очереди на присоединение к БРИКС находятся 24 страны.
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