Путин рассказал Си Цзиньпину про получившего травму головы президента Бразилии

Ударившийся головой и получивший травму президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Казани. Подробности 22 октября приводит пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что говорил с президентом Бразилии, который очень сожалеет, что не смог лично приехать в Россию.

«Он намерен завтра в видеорежиме вместе с нами поработать. Я, правда, сказал ему, что это будет четыре часа только по местному времени. Как-то негуманно. Но он всё-таки настаивает», — сказал Владимир Путин.