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Власть Президент Бразилии упал и ударился головой. На саммит БРИКС он не поедет

Президент Бразилии упал и ударился головой. На саммит БРИКС он не поедет

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27 комментариев

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пропустит саммит БРИКС в Казани по состоянию здоровья. Об этом сообщает Reuters 20 октября со ссылкой на заявление администрации лидера страны.

В публикации сказано, что Лула «получил травму головы в результате несчастного случая дома». У политика рваная рана на затылке.

Врач запретил Силве длительные авиаперелеты, однако исполнять обязанности он может. Лидер южноамериканского государства примет участие в саммите в формате видеоконференции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил ТАСС, что отмена поездки бразильского лидера в Казань не может быть связана с решением президента РФ Владимира Путина не ехать на саммит G20 в Бразилии. В Кремле, добавил он, такая мысль «и в голову не могла прийти».

18 октября Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС заявил, что не поедет на саммит «Двадцатки» в Бразилии дабы не нарушать «нормальную работу этого форума». Вопрос журналиста касался ордера Международного уголовного суда на арест президента РФ. По словам Путина, «решения подобного рода легко обходятся». «Достаточно подписать межправсоглашение, и юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена», — добавил президент РФ.

Саммит БРИКС пройдет 22-24 октября 2024 года в Казани.

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Комментарии
27
Слава России!
1 час
какой хитрый Пэдро
VVM1962
1 час
тонкий и весьма дипломатичный ход. Оооооооооо......чень хотел приехать, но не получилось.
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