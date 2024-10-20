Президент Бразилии упал и ударился головой. На саммит БРИКС он не поедет

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пропустит саммит БРИКС в Казани по состоянию здоровья. Об этом сообщает Reuters 20 октября со ссылкой на заявление администрации лидера страны.

В публикации сказано, что Лула «получил травму головы в результате несчастного случая дома». У политика рваная рана на затылке.

Врач запретил Силве длительные авиаперелеты, однако исполнять обязанности он может. Лидер южноамериканского государства примет участие в саммите в формате видеоконференции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил ТАСС , что отмена поездки бразильского лидера в Казань не может быть связана с решением президента РФ Владимира Путина не ехать на саммит G20 в Бразилии. В Кремле, добавил он, такая мысль «и в голову не могла прийти».

18 октября Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС заявил, что не поедет на саммит «Двадцатки» в Бразилии дабы не нарушать «нормальную работу этого форума». Вопрос журналиста касался ордера Международного уголовного суда на арест президента РФ. По словам Путина, «решения подобного рода легко обходятся». «Достаточно подписать межправсоглашение, и юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена», — добавил президент РФ.