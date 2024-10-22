Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

ю-з.

 762мм 75%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,59
EUR 104,87
Мамы и чайлдфри
Конфликт на Тимуровской
Премьера по Булгакову в МДТ
Распил или помощь бизнесу?
Промышленный Петербург
Дуглас Сантос - русский
Сколько лет копить на квартиру
Нет картошки, пусть едят батат
Подготовка к концу света
Рейтинги "Фонтанки"
Финляндия В Финляндии выяснили, причастна ли Россия к последним актам вандализма в стране

В Финляндии выяснили, причастна ли Россия к последним актам вандализма в стране

1 973
2 комментария

В полиции безопасности в Финляндии (Supo) заявили о том, что Россия непричастна к актам вандализма и запускам дронов. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает финское издание Yle.

Полиция безопасности Финляндии не обнаружила доказательств того, что за последними актами вандализма и запуском дронов стояло постороннее государство, в том числе Россия.

Между тем министерство внутренних дел Финляндии не разделяет позицию Supo. По мнению главы МВД Лулу Ранне, Россия подозревается в связи с актами вандализма, зарегистрированными на территории Финляндии в последние годы, так как косвенные улики указывают на российский след.

При этом Ранне отмечает, что явных доказательств причастности РФ к порче тех или иных сооружений нет. Так, не удалось установить связь российской стороны со взломом объектов водоснабжения в Финляндии.

Ранее сообщалось, что в Финляндии начали применять системы глушения, чтобы сбивать летающие в запрещенных местах беспилотники. Такие устройства теперь используют вооруженные силы, полиция и спасательные службы. Позже МВД Финляндии обратилось к Евросоюзу с просьбой выделить 50 миллионов евро на усиление восточной границы с Россией. На эти средства планируется приобрести датчики движения, средства геопозиционирования, новые виды беспилотников, 24 автомобиля, 18 квадроциклов и 34 снегохода.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Supo Финляндия Вандализм Россия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
276689045
1 час
Проверьте сбежавших к вам украинских ухилянтов)
Котлета по киевски
1 час
Это так печально
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Новости компаний
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Новости компаний
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57
Существенно снижены цены на машино-места в 1-й очереди «Нового Лесснера»
22 октября, 15:30
Коммерческие помещения в квартале «Дубровский» уже в продаже
22 октября, 13:15
«ПСК Эксперт» Любимый архитектор Петра I
22 октября, 12:25
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00