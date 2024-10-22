В Финляндии выяснили, причастна ли Россия к последним актам вандализма в стране

В полиции безопасности в Финляндии (Supo) заявили о том, что Россия непричастна к актам вандализма и запускам дронов. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает финское издание Yle.

Полиция безопасности Финляндии не обнаружила доказательств того, что за последними актами вандализма и запуском дронов стояло постороннее государство, в том числе Россия.

Между тем министерство внутренних дел Финляндии не разделяет позицию Supo. По мнению главы МВД Лулу Ранне, Россия подозревается в связи с актами вандализма, зарегистрированными на территории Финляндии в последние годы, так как косвенные улики указывают на российский след.

При этом Ранне отмечает, что явных доказательств причастности РФ к порче тех или иных сооружений нет. Так, не удалось установить связь российской стороны со взломом объектов водоснабжения в Финляндии.

Ранее сообщалось, что в Финляндии начали применять системы глушения, чтобы сбивать летающие в запрещенных местах беспилотники. Такие устройства теперь используют вооруженные силы, полиция и спасательные службы. Позже МВД Финляндии обратилось к Евросоюзу с просьбой выделить 50 миллионов евро на усиление восточной границы с Россией. На эти средства планируется приобрести датчики движения, средства геопозиционирования, новые виды беспилотников, 24 автомобиля, 18 квадроциклов и 34 снегохода.