Финляндия запросила у ЕС € 50 млн на усиление контроля за границей с РФ. Это внесёт вклад «в европейскую ситуационную картину»

МВД Финляндии обратилось к Евросоюзу с просьбой выделить 50 миллионов евро на усиление восточной границы с Россией. Об этом 26 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное в четверг решение финского правительства.
На эти средства планируется приобрести датчики движения, средства геопозиционирования, новые виды беспилотников, 24 автомобиля, 18 квадроциклов и 34 снегохода.
В презентации министерства внутренних дел уточняется, что в результате осуществленных закупок «возможности разведки и ситуационная осведомленность» на восточной границе страны «значительно улучшатся», что, в свою очередь, внесёт вклад «в европейскую ситуационную картину».
Недавно ДШРГ «Русич» заявила, что ее бойцы усилят границу с Финляндией и будут патрулировать ее совместно с Пограничной службой ФСБ России.
Ранее сообщалось, что Финляндия внесла изменения в конструкцию будущего забора на границе с Россией. Он будет выше, плотнее и крепче, чем планировалось ранее. Ограждение сделают высотой в 3,5 метра — на полметра выше, чем в первоначальном проекте, а сетка будет более плотной.
Полностью возвести забор на восточной границе Финляндии планируют к концу 2026 года. Общая протяженность барьерного ограждения составит 200 километров. На первом этапе, к 2025 году, построят 70 километров забора.