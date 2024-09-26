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    Финляндия запросила у ЕС € 50 млн на усиление контроля за границей с РФ. Это внесёт вклад «в европейскую ситуационную картину»

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    МВД Финляндии обратилось к Евросоюзу с просьбой выделить 50 миллионов евро на усиление восточной границы с Россией. Об этом 26 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное в четверг решение финского правительства.

    На эти средства планируется приобрести датчики движения, средства геопозиционирования, новые виды беспилотников, 24 автомобиля, 18 квадроциклов и 34 снегохода.

    В презентации министерства внутренних дел уточняется, что в результате осуществленных закупок «возможности разведки и ситуационная осведомленность» на восточной границе страны «значительно улучшатся», что, в свою очередь, внесёт вклад «в европейскую ситуационную картину».

    Недавно ДШРГ «Русич» заявила, что ее бойцы усилят границу с Финляндией и будут патрулировать ее совместно с Пограничной службой ФСБ России.

    Ранее сообщалось, что Финляндия внесла изменения в конструкцию будущего забора на границе с Россией. Он будет выше, плотнее и крепче, чем планировалось ранее. Ограждение сделают высотой в 3,5 метра — на полметра выше, чем в первоначальном проекте, а сетка будет более плотной.

    Полностью возвести забор на восточной границе Финляндии планируют к концу 2026 года. Общая протяженность барьерного ограждения составит 200 километров. На первом этапе, к 2025 году, построят 70 километров забора.

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