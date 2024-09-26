Финляндия запросила у ЕС € 50 млн на усиление контроля за границей с РФ. Это внесёт вклад «в европейскую ситуационную картину»

МВД Финляндии обратилось к Евросоюзу с просьбой выделить 50 миллионов евро на усиление восточной границы с Россией. Об этом 26 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное в четверг решение финского правительства.

На эти средства планируется приобрести датчики движения, средства геопозиционирования, новые виды беспилотников, 24 автомобиля, 18 квадроциклов и 34 снегохода.

В презентации министерства внутренних дел уточняется, что в результате осуществленных закупок «возможности разведки и ситуационная осведомленность» на восточной границе страны «значительно улучшатся», что, в свою очередь, внесёт вклад «в европейскую ситуационную картину».

