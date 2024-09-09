ДШРГ «Русич» заявила, что ее бойцы помогут усилить границу с Финляндией

Договор об оказании помощи заключила ДШРГ «Русич» с Пограничной службой ФСБ России. Взаимодействие будет происходить в рамках добровольной народной дружины. Целью поставлен обмен опытом, ведение разведывательной деятельности и помощь в усилении границы с Финляндией, сообщается 9 сентября в телеграм-канале ДШРГ.

1 из 2 Источник: ДШРГ «Русич»

В командовании «Русича» подтвердили, что договор заключен в рамках добровольной народной дружины. Помощь Погранслужбе ДШРГ будет оказывать бесплатно, в том числе в патрулировании границы с Финляндией в Выборгском районе Ленобласти.



Ранее сообщалось, что Финляндия внесла изменения в конструкцию будущего забора на границе с Россией. Он будет выше, плотнее и крепче, чем планировалось ранее. Ограждение сделают высотой в 3,5 метра — на полметра выше, чем в первоначальном проекте, а сетка будет более плотной.

Полностью возвести забор на восточной границе Финляндии планируют к концу 2026 года. Общая протяженность барьерного ограждения составит 200 километров. На первом этапе, к 2025 году, построят 70 километров забора.

