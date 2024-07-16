Леса срубаются, землевладельцы не против. Как Финляндия строит забор на границе с Россией

Финляндия продолжает вести подготовительные работы к возведению забора на границе с Россией. Строительство ограждений стартует в августе, сообщает 16 июля финская служба новостей Yle.



На первом этапе специалисты возведут 70 километров забора. Ориентировочное время окончания этой части работ — 2025 год . Полностью строительство хотят завершить к 2026 году.