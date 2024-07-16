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    Леса срубаются, землевладельцы не против. Как Финляндия строит забор на границе с Россией

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    25 комментариев

    Финляндия продолжает вести подготовительные работы к возведению забора на границе с Россией. Строительство ограждений стартует в августе, сообщает 16 июля финская служба новостей Yle.

    На первом этапе специалисты возведут 70 километров забора. Ориентировочное время окончания этой части работ — 2025 год. Полностью строительство хотят завершить к 2026 году.

    На сегодняшний день Финляндия срубила 45 километров леса на юго-востоке страны. В течение года лес исчезнет уже на 120 километрах. В скором времени на приграничной территории будет полоса шириной 25 километров, полностью лишенная растительности. К слову, застройщик активно сотрудничает с землевладельцами этих территорий, они не против.

    Напомним, что тестовую часть забора построили осенью прошлого года. Ограждение протяженностью около трех километров возвели в районе города Иматра — по ту сторону забора расположен российский город Светогорск.

    В августе забор построят на территории близ Нуйямаа (по ту сторону находится МААП «Брусничное») и Ваалимаа (с российской стороны располагается МААП «Торфяновка»). Далее работы пройдут рядом с Иматрой, Париккала и Кайнуу.

    Принятый 16 июля «Закон о временных мерах по борьбе с направляемой миграцией», также известный как «закон о выдворении», не должен повлиять на планы по возведению ограждений. Как сообщила руководитель проекта по строительству забора Эркки Матилайнена, и в том и в другом случае речь идет об обеспечении безопасности на границе с Россией.

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    Граница России и Финляндии
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    Комментарии 25

    Awkward16 Июл 2024 в 16:17
    Капец экологии.
    +0−0
    FedorGr16 Июл 2024 в 16:11
    Изменились обстоятельства. Раньше в период "финляндизации" деньги и льготы шли от СССР и России. Плюс русские туристы.
    Финский чёрный рынок получал 1 миллион евро в день налички.
    Сейчас, независимость от России, денег стало мало, надо доить ЕС, своего бюджета не хватает. Немного продолжает давать торговля с русскими, плюс перевозки с русскими. Деньги не пахнут.
    +1−0
    FedorGr16 Июл 2024 в 15:22
    1. Строят свои.
    2. ЕС финансирует строительство.
    Вопрос от кого заборчик защитит?
    +1−0
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