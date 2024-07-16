Леса срубаются, землевладельцы не против. Как Финляндия строит забор на границе с Россией

Финляндия продолжает вести подготовительные работы к возведению забора на границе с Россией. Строительство ограждений стартует в августе, сообщает
На первом этапе специалисты возведут
На сегодняшний день Финляндия срубила
Напомним, что тестовую часть забора построили осенью прошлого года. Ограждение протяженностью около трех километров возвели в районе города Иматра — по ту сторону забора расположен российский город Светогорск.
В августе забор построят на территории близ Нуйямаа (по ту сторону находится МААП «Брусничное») и Ваалимаа (с российской стороны располагается МААП «Торфяновка»). Далее работы пройдут рядом с Иматрой, Париккала и Кайнуу.
Принятый 16 июля «Закон о временных мерах по борьбе с направляемой миграцией», также известный как «закон о выдворении», не должен повлиять на планы по возведению ограждений. Как сообщила руководитель проекта по строительству забора Эркки Матилайнена, и в том и в другом случае речь идет об обеспечении безопасности на границе с Россией.