Президент Финляндии подписал «закон о выдворении». Он вступает в силу 22 июля

Президент Финляндии Александер Стубб 16 июля подписал «Закон о временных мерах по борьбе с направляемой миграцией», также известный как «Закон о выдворении». О подписании документа сообщает издание Yle.



Глава государства написал в своих соцсетях и на сайте, что «понимает все правовые и гуманитарные сложности, связанные с этим законом», но в то же время считает, что обсуждение инициативы «показало твердую приверженность финнов вопросам национальной безопасности и правового государства».

Закон позволит финским пограничным властям разворачивать людей на границе и не пускать просителей убежища, если они будут расценены как «серьезная угроза национальной безопасности государства». Закон будет действовать год.