Президент Финляндии подписал «закон о выдворении». Он вступает в силу 22 июля

Президент Финляндии Александер Стубб
Глава государства написал в своих соцсетях и на сайте, что «понимает все правовые и гуманитарные сложности, связанные с этим законом», но в то же время считает, что обсуждение инициативы «показало твердую приверженность финнов вопросам национальной безопасности и правового государства».
Закон позволит финским пограничным властям разворачивать людей на границе и не пускать просителей убежища, если они будут расценены как «серьезная угроза национальной безопасности государства». Закон будет действовать год.
Ранее Стубб заявлял, что закон также позволит открыть восточную границу — с Россией, закрытую из-за большого потока мигрантов. Но многие оппозиционные финские политики усомнились как в открытии границы после принятия закона, так и в том, что он улучшит ситуацию с безопасностью на границе.