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    Президент Финляндии подписал «закон о выдворении». Он вступает в силу 22 июля

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    18 комментариев

    Президент Финляндии Александер Стубб 16 июля подписал «Закон о временных мерах по борьбе с направляемой миграцией», также известный как «Закон о выдворении». О подписании документа сообщает издание Yle.

    Глава государства написал в своих соцсетях и на сайте, что «понимает все правовые и гуманитарные сложности, связанные с этим законом», но в то же время считает, что обсуждение инициативы «показало твердую приверженность финнов вопросам национальной безопасности и правового государства».

    Закон позволит финским пограничным властям разворачивать людей на границе и не пускать просителей убежища, если они будут расценены как «серьезная угроза национальной безопасности государства». Закон будет действовать год.

    Ранее Стубб заявлял, что закон также позволит открыть восточную границу — с Россией, закрытую из-за большого потока мигрантов. Но многие оппозиционные финские политики усомнились как в открытии границы после принятия закона, так и в том, что он улучшит ситуацию с безопасностью на границе.

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    Александер СтуббПрезидент финляндииЗакон о выдворенииВосточная границаМиграцияУбежище
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    Комментарии 18

    Виктор Ерёмин16 Июл 2024 в 16:03
    Браво, Финляндия!
    +4−0
    28206267516 Июл 2024 в 16:01
    Чартеры в Африку готовы?
    +0−0
    Пятрусь Броука16 Июл 2024 в 15:27
    Теперь они к нам каааак ломанут....!
    +2−0
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