Опасный прецедент, отсутствие альтернатив и неясные последствия: в Финляндии усомнились, что закон о выдворении откроет границу с РФ

Финский парламент 12 июля принял «Закон о временных мерах по борьбе с направляемой миграцией» (так называемый закон о выдворении) 167 голосами против 31. Закон позволит разворачивать людей на границе и не допускать в Финляндию просителей убежища, если они будут расценены как угроза национальной безопасности Финляндии. Закон будет действовать год.

Протесты против принятия законопроекта начались еще во время голосования в парламенте, сообщает издание Yle. На балконе зала появились демонстранты, которые призывали парламентариев «голосовать за свои ценности» и кричали о том, что «ни один человек не является незаконным».

После голосования с критикой в адрес принятого закона выступили политики и общественные деятели.

Экс-министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Финляндия могла бы реагировать на трудности с нелегальной миграцией и без принятого закона, у которого есть фундаментальные проблемы, но нет ясных юридических последствий. Хаависто также усомнился в том, что закон, позиционируемый как средство для открытия восточной границы, действительно откроет границу с РФ. Ли Андерссон из партии СЛС выразила мнение, что принятый закон создает «опасный прецедент» и подчеркнула, что «никто не смог убедительно обосновать, как именно и каким образом просители убежища, пересекшие восточную границу, угрожают суверенитету, то есть независимости Финляндии».

«Национальная безопасность использовалась на протяжении всей истории, когда в авторитарных государствах ограничивались основные права людей», — напомнила она.

Депутаты от СДП Криста Киуру и Тимо Харакка проголосовали против закона: по мнению Киуру, правительству следовало бы рассмотреть в качестве альтернативы новый иммиграционный инструмент ЕС, но альтернативы отсутствовали. Харакка же заявил о том, что принятый закон передает полномочия секретному аппарату безопасности. После голосования парламент ушел на летние каникулы. Следующее пленарное заседание состоится 3 сентября.

