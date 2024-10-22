В Петербурге пассажир выстрелил в водителя автобуса и сбежал через окно

Полиция Петербурга ищет агрессивного пассажира, стрелявшего в водителя автобуса из травматического пистолета. Об этом 22 октября сообщает ГУ МВД.

Инцидент произошел ранним утром в Калининском районе. В автобусе, который остановился на улице Черкасова, пассажир несколько раз выстрелил в водителя. После этого он разбил два стекла и сбежал через окно с места происшествия.

«Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Со слов очевидцев, дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицией приняты меры к его розыску и задержанию», — добавили в главке.