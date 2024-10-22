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Происшествия Пожар в цеху после удара БПЛА в Воронежской области потушен

Пожар в цеху после удара БПЛА в Воронежской области потушен

1 672
3 комментария

Пожар, возникший после падения беспилотника на территории предприятия в Воронежской области, потушен. Люди не пострадали. Об этом проинформировал в своем канале губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, напомним, возгорание случилось в здании цеха на одном этаже, «небольшое». О начале пожара он сообщал в 6:56, о ликвидации — в 9:02.

«По предварительной информации, незначительно повреждены стены одного из цехов предприятия», — отмечает Гусев.

Кроме того, сегодня в Тамбовской области, предположительно из-за удара беспилотника, начался пожар на предприятии «Биохим», а в Тульской области под удары БПЛА попали два спиртзавода. Минобороны отчитывалось об отражении атаки беспилотников в пяти регионах, но Воронежская область среди них не упоминалась.

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Атака БПЛА Атака беспилотников Воронежская область
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Комментарии
3
280896530
2 часа
А этот самый великий путинский план, по которому все идет, случайно не с романов Стивена Кинга списан? Больно жутко уже.
Отец Родной
33 минуты
Столько успехов каждый день!
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