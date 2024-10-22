Минобороны сообщает об атаках БПЛА лишь в пяти регионах

За ночь 22 октября дежурные средства ПВО уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в пяти регионах, отчитывается Минобороны. Больше всего БПЛА сбито над Брянской областью — 11, три над Белгородской, два над Курской и по одному над Тульской и Орловской.

Из других регионов тоже поступают сообщения о последствиях атак БПЛА. Губернатор Воронежской области сообщил о падении беспилотника на территории промышленного предприятия. В Тамбовской области, по словам главы региона, предположительно из-за удара дрона, прогремел взрыв и начался пожар на предприятии «Биохим».

В Нижнем Новгороде утром вводились ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Стригино, сообщали в Росавиации. На запасной аэродром Шереметьево ушел один борт, выполнявший рейс в нижегородский аэропорт. Ограничения были сняты около 7 часов утра.

О последствиях атак в регионах, перечисленных МО, известно следующее. В Тульской области под удары БПЛА попали два спиртзавода. Губернатор Брянской области Александр Богомаз за ночь рассказывал о девяти сбитых беспилотниках. В Суземском районе в результате атаки двух дронов, по его словам, частично повреждены кровля нежилого здания и котельной. Губернаторы Орловской и Белгородской областей о последствиях атак пока не информировали.