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Происшествия Минобороны сообщает об атаках БПЛА лишь в пяти регионах

Минобороны сообщает об атаках БПЛА лишь в пяти регионах

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2 комментария

За ночь 22 октября дежурные средства ПВО уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в пяти регионах, отчитывается Минобороны. Больше всего БПЛА сбито над Брянской областью — 11, три над Белгородской, два над Курской и по одному над Тульской и Орловской.

Из других регионов тоже поступают сообщения о последствиях атак БПЛА. Губернатор Воронежской области сообщил о падении беспилотника на территории промышленного предприятия. В Тамбовской области, по словам главы региона, предположительно из-за удара дрона, прогремел взрыв и начался пожар на предприятии «Биохим».

В Нижнем Новгороде утром вводились ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Стригино, сообщали в Росавиации. На запасной аэродром Шереметьево ушел один борт, выполнявший рейс в нижегородский аэропорт. Ограничения были сняты около 7 часов утра.

О последствиях атак в регионах, перечисленных МО, известно следующее. В Тульской области под удары БПЛА попали два спиртзавода. Губернатор Брянской области Александр Богомаз за ночь рассказывал о девяти сбитых беспилотниках. В Суземском районе в результате атаки двух дронов, по его словам, частично повреждены кровля нежилого здания и котельной. Губернаторы Орловской и Белгородской областей о последствиях атак пока не информировали.

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Комментарии
2
Полно Вам, батюшка
14 минут
Дима, готовь мстю за спиртзаводы!
281771186
24 минуты
На святое покусились. На спирт завод.
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