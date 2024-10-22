Два спиртзавода под Тулой атакованы беспилотниками

В Тульской области ночью 22 октября силы ПВО пресекли атаку БПЛА, под удар попали два предприятия, информирует губернатор региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале .

«Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в пос. Лужковский Суворовского района. <…> Ситуация находится под контролем», — пишет Миляев.

По предварительным данным, люди не пострадали. На месте работают экстренные службы.