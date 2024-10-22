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Происшествия Два спиртзавода под Тулой атакованы беспилотниками

Два спиртзавода под Тулой атакованы беспилотниками

1 779
11 комментариев

В Тульской области ночью 22 октября силы ПВО пресекли атаку БПЛА, под удар попали два предприятия, информирует губернатор региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

«Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в пос. Лужковский Суворовского района. <…> Ситуация находится под контролем», — пишет Миляев.

По предварительным данным, люди не пострадали. На месте работают экстренные службы.

Напомним, в Тамбовской области под утро, предположительно вследствие удара беспилотника, прогремел взрыв и начался пожар на предприятии «Биохим».

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Комментарии
11
Litl_m
32 минуты
За ночь всё "пресекали" да "пресекали", а все цели достигнуты. Нонсенс.
gatsby55
47 минут
Как пресекли, если пострадали помещения? Что за вранье.
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