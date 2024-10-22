Два спиртзавода под Тулой атакованы беспилотниками

В Тульской области ночью 22 октября силы ПВО пресекли атаку БПЛА, под удар попали два предприятия, информирует губернатор региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.
«Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в пос. Лужковский Суворовского района. <…> Ситуация находится под контролем», — пишет Миляев.
По предварительным данным, люди не пострадали. На месте работают экстренные службы.
Напомним, в Тамбовской области под утро, предположительно вследствие удара беспилотника, прогремел взрыв и начался пожар на предприятии «Биохим».
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.