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Происшествия Взрыв и пожар на тамбовском заводе «Биохим» спровоцировал, предположительно, БПЛА

Взрыв и пожар на тамбовском заводе «Биохим» спровоцировал, предположительно, БПЛА

3 180
2 комментария

Глава Тамбовской области Максим Егоров в своем телеграм-канале сообщает о ЧП, случившемся в его регионе утром 22 октября, вероятно, в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

На предприятии АО «Биохим» в городе Рассказово в 5:20 раздался взрыв, а затем начался пожар, «предположительно, в результате прилета беспилотника». По предварительным данным, никто не пострадал.

«В 6:24 пожар был потушен. Все необходимые службы города дежурят на месте», — отмечает Егоров.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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Комментарии
2
ilmwspb2050
28 минут
В Тамбова не было шлепка и отломков? Даже не верю, что все названо своими словами. "Если зеркала станут прямыми, то люди увидят правду.
265104022
29 минут
Правдивый репортаж. Без "хлопков"и "обломков"
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