Взрыв и пожар на тамбовском заводе «Биохим» спровоцировал, предположительно, БПЛА

Глава Тамбовской области Максим Егоров в своем телеграм-канале сообщает о ЧП, случившемся в его регионе утром 22 октября, вероятно, в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

На предприятии АО «Биохим» в городе Рассказово в 5:20 раздался взрыв, а затем начался пожар, «предположительно, в результате прилета беспилотника». По предварительным данным, никто не пострадал.

«В 6:24 пожар был потушен. Все необходимые службы города дежурят на месте», — отмечает Егоров.