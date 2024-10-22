Беспилотник упал на цех в Воронежской области, начался пожар

Об атаке беспилотного летательного аппарата утром 22 октября сообщает в своем канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, в одном из районов области дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили БПЛА, и он рухнул на территории промышленного предприятия — на здание цеха.