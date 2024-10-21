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Общество Водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП на Горском шоссе, приговорили к 3 годам условно

Водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП на Горском шоссе, приговорили к 3 годам условно

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2 комментария

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор Алигусену Кирхлярову — водителю китайского грузовика Hongyan, который устроил смертельное ДТП на Горском шоссе. Мужчину наказали тремя годами условного срока с испытательным сроком на такой же период, а также запретили управлять транспортом на 2,5 года, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник, 21 октября.

Кроме того, с водителя грузовика взыскали 500 000 рублей в качестве компенсации потерпевшему в аварии. В суде Кирхляров свою вину признал частично. Мужчина считает, что само ДТП случилось не по его вине, но признает, что один из участников аварии погиб из-за того, что он вылетел на встречную полосу.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что ДТП произошло в декабре 2023 года у дома № 4 по Горскому шоссе в направлении от Выборгского шоссе в сторону Ленинградского шоссе. По версии следствия, исправный согласно ТО Hongyan влетел по касательной в стоявший на левый поворот автомобиль Ford. Скорость грузовика в тот момент составляла порядка 50 км/ч и «не обеспечивала ему (водителю) возможность постоянного контроля за движением ТС» в условиях плохой видимости, мокрой дороги и снега. После столкновения с Ford грузовик вылетел на встречку и врезался в Volkswagen Tiguan, которым управлял 47-летний водитель. От полученных травм он погиб на месте.

По данным «Фонтанки», водитель грузовика, которого признали виновным в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, ранее 26 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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ДТП Горское шоссе Приговор
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Комментарии
2
Слава России!
24 минуты
как шерсть, так условно.
Г0CTb
17 минут
Интересно, в качестве наказания киллерам применяют ли такую меру, как запрет владением оружия на 2,5 года?
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