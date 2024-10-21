Иран предупреждает об угрозах ядерным объектам со стороны Израиля

Иран официально подал жалобы в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Совет Безопасности ООН из-за угроз, которые Израиль представляет для ядерных объектов страны. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи во время пресс-конференции, онлайн-трансляцию которой вел телеканал IRIB.

Иран считает угрозы со стороны Израиля опасностью для мировой безопасности и поэтому направил обращение в МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН. Как объясняет представитель иранского МИД, удары по иранским ядерным объектам недопустимы и противоречат международному праву.

Напомним, в начале октября Иран вечером запустил в сторону Израиля более 400 ракет. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран впервые использовал гиперзвуковые ракеты против Израиля. Позже в США произошла утечка секретных данных, в которых якобы содержится разведывательная информация о планах Израиля атаковать Иран. В одном из документов содержится описание учений израильских ВВС с использованием ракет класса «воздух — поверхность» и предположение, что это также является частью подготовки к удару по Ирану. Между тем иранское командование наметило цели в Израиле, которые попадут под удар, если израильские военные нанесут удар по исламской республике. По словам главы иранского МИД Аббаса Аракчи, любая атака на Иран будет считаться пересечением «красной линии» и не останется без ответа.