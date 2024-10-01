Иран впервые использовал гиперзвуковые ракеты против Израиля, заявили в КСИР

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран впервые использовал гиперзвуковые ракеты против Израиля. Об этом сообщило агентство IRIB 1 октября.

По сообщениям местных СМИ, Иран вечером 1 октября запустил в сторону Израиля более 500 ракет. Некоторые из них упали в северной части Тель-Авива.

В КСИР атаку на Израиль ранее назвали «законным ответом» на посягательство на суверенитет Исламской Республики. Что произошло между странами — читайте в материале «Фонтанки».