СМИ: Иран выпустил по Израилю более 400 ракет

Иран вечером 1 октября запустил в сторону Израиля более 400 ракет. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post. Пресс-служба армии обороны Израиля подтвердила запуски ракет.

Воздушная тревога объявлена на всей территории еврейского государства, работает ПВО. По сообщениям очевидцев, в некоторых местах иранские ракеты прорвали израильскую защиту воздушного пространства. Как пишет The Jerusalem Post, иранские ракеты попали по объектам на севере Тель-Авива.

Незадолго до атаки Ирана на улицах Тель-Авива была слышна стрельба. Неизвестные напали на мирных жителей на трамвайной остановке на юге города, сообщили местные СМИ. На данный момент предварительно известно о трех погибших и около 10 пострадавших. Один из предполагаемых террористов ликвидирован.