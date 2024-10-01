Полиция Израиля сообщает о стрельбе в Тель-Авиве. Есть убитые

Неизвестные атаковали жителей Тель-Авива на трамвайной остановке на юге города. Предварительно сообщается о трех погибших.

Как сообщают израильские СМИ, вечером 1 октября была открыта стрельба в Яффо, это арабский район Тель-Авива.

Судя по кадрам из телеграм-каналов, атаковали двое человек с автоматами. Пока что официальной информации о количестве жертв и пострадавших не поступало. По разным данным, погибли от трех до семи человек.

Также сообщается, что один из нападавших в настоящее время ликвидирован.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наземной операции в приграничном районе на юге Ливана. Минувшим вечером Израиль нанес авиаудар по району Лайлаки, который является южным пригородом Бейрута, предварительно призвав жителей этого района покинуть дома и выехать в безопасное место.

Также сообщалось о взрывах в столице Сирии Дамаске, в результате которых погибла ведущая.

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