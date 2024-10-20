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Власть CNN: источник подтвердил подлинность секретных планов Израиля атаковать Иран

CNN: источник подтвердил подлинность секретных планов Израиля атаковать Иран

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7 комментариев

В США произошла утечка секретных данных, в которых якобы содержится разведывательная информация о планах Израиля в ответ на действия Ирана, а также описание возможных действий американских властей в сложившейся ситуации. Как сообщает CNN 20 октября со ссылкой на собственный источник, документы являются подлинными.

Документы днем ранее опубликовал один из телеграм-каналов, после чего они начали распространяться по сети Интернет. В одном из документов, который якобы был составлен Национальным агентством геопространственной разведки США (NGA), утверждается, что Израиль планирует «перемещение боеприпасов».

Автор второго документа — якобы агентство национальной безопасности (NSA). В нем содержится описание учений израильских ВВС с использованием ракет класса «воздух —поверхность» и предположение, что это также является частью подготовки к удару по Ирану.

Телеканал приводит слова одного из высокопоставленных лиц США, что утечка «вызывает глубокую обеспокоенность». Другой чиновник, чьим мнением поинтересовалось СМИ, назвал документы «плохими, но не ужасными» и обратил внимание — беспокойство вызывает вопрос, есть ли подобные такие документы.

Сами документы имеют гриф «секретно» с пометкой, что они могут быть предоставлены только союзникам США — Австралии, Канаде, Новой Зеландии и Великобритании.

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Комментарии
7
Эд Хэммет
1 час
В этом нет никакого секрета. Ответ на ракетную атаку Израиля со стороны Ирана будет. ВВС Лихтенштейна скорее всего атакуют военные объекты персидского режима.
человек Чебурек
1 час
Всегда нравится подобное..Утечка...тоесть генерал шел из генштаба и потерял дипломат с секретными картами и планами..потом бомж подобрал и поменял его на рынке за гамбургер.. Еще новости бывают как какой нибудь отставной генерал (которого все знают но никто не видел)комментирует события на Украине..тоже интересно почитать бывает...тчк
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