CNN: источник подтвердил подлинность секретных планов Израиля атаковать Иран

В США произошла утечка секретных данных, в которых якобы содержится разведывательная информация о планах Израиля в ответ на действия Ирана, а также описание возможных действий американских властей в сложившейся ситуации. Как сообщает CNN 20 октября со ссылкой на собственный источник, документы являются подлинными.

Документы днем ранее опубликовал один из телеграм-каналов, после чего они начали распространяться по сети Интернет. В одном из документов, который якобы был составлен Национальным агентством геопространственной разведки США (NGA), утверждается, что Израиль планирует «перемещение боеприпасов».

Автор второго документа — якобы агентство национальной безопасности (NSA). В нем содержится описание учений израильских ВВС с использованием ракет класса «воздух —поверхность» и предположение, что это также является частью подготовки к удару по Ирану.

Телеканал приводит слова одного из высокопоставленных лиц США, что утечка «вызывает глубокую обеспокоенность». Другой чиновник, чьим мнением поинтересовалось СМИ, назвал документы «плохими, но не ужасными» и обратил внимание — беспокойство вызывает вопрос, есть ли подобные такие документы.