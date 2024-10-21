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Город За неделю в Петербурге высадили 130 тысяч луковичных цветов

За неделю в Петербурге высадили 130 тысяч луковичных цветов

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1 комментарий

Садовники и дорожники Петербурга показали высокие результаты в подготовке к зимнему сезону. Ударному режиму в минувшую неделю поспособствовала теплая погода, результатами работы городских специалистов поделились в комитете по благоустройству 21 октября.

Так, в период с 14 по 20 октября в Петербурге высадили 130 тыс. луковичных цветов, более 1700 деревьев и 6300 кустарников. Также садовники восстановили газоны в парках, скверах, на бульварах на общей площади почти 5 тысяч квадратных метров. Сотни саженцев определили на свои места совместно с активистами в минувший субботник.

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Дорожникам комфортная погода позволила тщательно отмыть городские территории с помощью 25 тысяч литров специального шампуня. Также они отмыли от пыли и незаконной рекламы 180 остановок. Всего в рамках месячника по благоустройству влажная уборка запланирована на более чем 1100 улицах.

За семь дней с петербургских магистралей на полигон вывезено 1100 кубометров мусора и 1700 тонн смета. Специалисты успели прочистить 2800 входов в ливневую канализацию от растений и отходов.

Сегодня на дорогах города уже трудятся 849 работников ручного труда при использовании 551 единицы спецтехники. «Если есть вопросы по содержанию и уборке, можно звонить в дежурную службу комитета по благоустройству по круглосуточному номеру 314-60-13», — указали в пресс-службе.

Ранее «Фонтанка» писала, что участниками общегородского субботника, который прошел 19 октября, стали порядка 200 тысяч петербуржцев. За день в городе высадили более 900 деревьев — лип, елей, дубов и кленов — и около 3000 кустарников — сирени, дерна, кизильника и других видов.

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Комментарии
1
alexadmin
1 час
И правда, как еще готовиться к зимнему сезону - сажать цветы!
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