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Город В Смольном подсчитали, сколько петербуржцев вышло на субботник и сколько посадили деревьев

В Смольном подсчитали, сколько петербуржцев вышло на субботник и сколько посадили деревьев

2 007
15 комментариев

Порядка 200 тысяч петербуржцев 19 октября стали участниками Дня благоустройства — общегородского субботника. Такие сведения приводит пресс-служба Смольного.

В течение субботы высажено более 900 деревьев — лип, елей, дубов и кленов и около 3 000 кустарников — сирени, дерна, кизильника и других видов.

«В каждом районе жители приходили целыми семьями — с детьми и друзьями», — говорится в сообщении. Всего осенью 2024 года на подведомственных городскому комитету по благоустройству территориях зеленых насаждений планируется высадить более 5,5 тысячи деревьев, 30 тысяч кустарников и 270 тысяч цветов.

Ранее сегодня дерево в Юсуповском саду посадил губернатор Александр Беглов.

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Комментарии
15
MAGDANOZA
1 час
Это всех бюджетников посчитали, или кто-то остался?
Отец Родной
2 часа
А бакинцев посчитали?
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