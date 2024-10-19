В Смольном подсчитали, сколько петербуржцев вышло на субботник и сколько посадили деревьев

Порядка 200 тысяч петербуржцев 19 октября стали участниками Дня благоустройства — общегородского субботника. Такие сведения приводит пресс-служба Смольного.

В течение субботы высажено более 900 деревьев — лип, елей, дубов и кленов и около 3 000 кустарников — сирени, дерна, кизильника и других видов.

«В каждом районе жители приходили целыми семьями — с детьми и друзьями», — говорится в сообщении. Всего осенью 2024 года на подведомственных городскому комитету по благоустройству территориях зеленых насаждений планируется высадить более 5,5 тысячи деревьев, 30 тысяч кустарников и 270 тысяч цветов.

Ранее сегодня дерево в Юсуповском саду посадил губернатор Александр Беглов.