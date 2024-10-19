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Город Беглов пришел на субботник и рассказал, как посадил свое первое дерево

Беглов пришел на субботник и рассказал, как посадил свое первое дерево

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12 комментариев

В Петербурге 19 октября проходит общегородской субботник. Дерево в Юсуповском саду посадил губернатор Александр Беглов, передает корреспондент «Фонтанки». Градоначальник рассказал о своем опыте посадки деревьев.

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Когда губернатор работал лопатой и заполнял грунтом яму, в который уже поместили саженец липы, Беглову задали вопрос, какое по счету дерево в своей жизни он сажает.

«Очень много деревьев, уже сбился со счета, честно говоря. А первое дерево посадил в 16 лет. Наверное, осознанно. Березку», — поделился градоначальник.

«Добрый субботник» проходит во всех районах Петербурга. В рамках него все желающие сажают деревья, убирают листву и очищают берега водоемов и рек.

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Губернатор Александр Беглов Субботник Юсуповский сад
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Комментарии
12
Я.Я.Я.
41 минута
Трогательная история, аж слеза навернулась...
Отец Родной
54 минуты
Теперь должен прийти тот, кто посадит первого биг лоу
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