Беглов пришел на субботник и рассказал, как посадил свое первое дерево

В Петербурге 19 октября проходит общегородской субботник. Дерево в Юсуповском саду посадил губернатор Александр Беглов, передает корреспондент «Фонтанки». Градоначальник рассказал о своем опыте посадки деревьев.
Когда губернатор работал лопатой и заполнял грунтом яму, в который уже поместили саженец липы, Беглову задали вопрос, какое по счету дерево в своей жизни он сажает.
«Очень много деревьев, уже сбился со счета, честно говоря. А первое дерево посадил в 16 лет. Наверное, осознанно. Березку», — поделился градоначальник.
«Добрый субботник» проходит во всех районах Петербурга. В рамках него все желающие сажают деревья, убирают листву и очищают берега водоемов и рек.
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