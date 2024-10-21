В Эстонии могут установить буи с лезвиями вдоль водной границы

Эстонские власти изучают возможность установки буев с лезвиями вдоль водной границы для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на замглавы департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаара.

По его словам, в Эстонии в рамках пилотного проекта по борьбе с нелегальной миграцией планируется установить водную инфраструктуру на восточной границе страны. Рассматривается всего два варианта сооружений. Один из них — это длинная система буев, соединенных между собой и зафиксированных на дне водоема.

«Система построена таким образом, что если кто-то попытается пересечь эту водную инфраструктуру, от его лодки или транспортного средства мало что останется, — подчеркнул замглавы департамента полиции. — В очень сложных местах есть даже устройства с режущими лезвиями».

Свободно вращающиеся в воде буи невозможно перелезть. Как объясняет Коммусаар, за них нельзя зацепиться, и они постоянно уносят человека туда, откуда он приплыл.

Другой вариант борьбы с нелегальной миграцией — это строительство забора, который будет плавать на понтонах. Испытания начнутся в 2025 году. При этом в фокусе внимания будут те участки, где проще пересечь границу.

На трехлетний пилотный проект Департамент полиции и погранохраны Эстонии собирается выделить 1 миллион евро. Между тем Коммусаар отметил, что пока рано говорить о том, будет ли вся восточная водная граница оснащена плавучей инфраструктурой.

ERR также передает, что в июне этого года пограничники задержали четверых мужчин, которые незаконно переплыли реку Нарву, чтобы попасть в Эстонию. Через месяц 13 индийцев пытались добраться в страну на резиновой лодке по озеру Лямми.

В сентябре сообщалось, что в Эстонии хотят построить на границе с Россией противодроновую «стену» (техническую систему защиты, которая будет обнаруживать беспилотники и противодействовать им), а также увеличить количество резервистов для помощи правоохранителям в случае нападения мигрантов.