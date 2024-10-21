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Спорт «Надеюсь, люди будут рады за меня». Легкоатлетка Кочанова — о премии в 2,5 млн рублей

«Надеюсь, люди будут рады за меня». Легкоатлетка Кочанова — о премии в 2,5 млн рублей

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Петербургская легкоатлетка Мария Кочанова в разговоре с «Фонтанкой» прокомментировала получение 2,5 млн рублей в качестве премии за результаты на уровне призеров Олимпиады в Париже.

О самой премии
Очень приятное поощрение в связи со сложившимися обстоятельствами. Поддерживать спортсменов определенно надо, и я считаю, что продолжать надо в том же духе. Хотя бы стараться на том же уровне поддерживать то, что есть уже, и развивать систему в дальнейшей перспективе. Хотя объективно, наверное, не совсем правильно соотносить внутрироссийские и международные результаты. Все-таки с точки зрения эмоций и нервов это другое, но мне все равно очень приятно и я рада, что у нас есть такая возможность.

Почему Мария оказалась единственной из российских легкоатлетов с результатами на уровне призера ОИ
Мне кажется, дело во внутренней мотивации. Можно заметить, что на тех же Играх БРИКС значительно поднялся уровень результатов во многих видах. Такие соревнования действительно очень важны для мотивации и результатов, потому что, когда ты по кругу ходишь по одним и тем же стартам — Кубок, чемпионат России, командный чемпионат России — с одним и тем же составом, и ничего вокруг тебя вообще не меняется, конечно, тяжело искать какую-то мотивацию и повышать свой профессиональный уровень. Поэтому для легкой атлетики важно дышать полной грудью.

О зависти коллег
Я сужу людей по себе. Я всегда рада за коллег, если они получают какие-то бонусы за отлично выполненную работу. Поэтому надеюсь, что люди тоже будут рады за меня.

Мария Кочанова — петербургская прыгунья в высоту, бронзовый призер чемпионата Европы среди юношей (2018), серебряный призер юношеской Олимпиады (2018), победитель Игр БРИКС (2024), чемпионка России (2021, 2024)

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