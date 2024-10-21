Белгородский губернатор Гладков: «Вижу несколько столбов черного дыма»

Утром 21 октября под обстрел попал Белгород, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Вижу несколько столбов черного дыма. Сейчас первая информация, которая поступила, — горит один жилой дом. Выехал на место», — рассказал Гладков.

Информации о пострадавших пока нет.

Ночью ракетную опасность объявляли в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе. Минобороны отчитывалось об уничтожении 18 беспилотников над четырьмя регионами. Белгородской области среди них нет, однако Гладков сообщал о пострадавшем.