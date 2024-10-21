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Происшествия Белгородский губернатор Гладков: «Вижу несколько столбов черного дыма»

Белгородский губернатор Гладков: «Вижу несколько столбов черного дыма»

2 577
4 комментария

Утром 21 октября под обстрел попал Белгород, сообщает губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Вижу несколько столбов черного дыма. Сейчас первая информация, которая поступила, — горит один жилой дом. Выехал на место», — рассказал Гладков.

Информации о пострадавших пока нет.

Ночью ракетную опасность объявляли в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе. Минобороны отчитывалось об уничтожении 18 беспилотников над четырьмя регионами. Белгородской области среди них нет, однако Гладков сообщал о пострадавшем.

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Белгородская область Обстрел Белгорода
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Комментарии
4
Эд Хэммет
2 часа
Видимо, опять обломки дронов упали во взрывоопасную траву.
Akabos
1 час
"А из нашего окошка..."(с)
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