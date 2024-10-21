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Происшествия Ночные атаки: больше всего БПЛА сбито в Ростовской области, под Белгородом есть раненый

Ночные атаки: больше всего БПЛА сбито в Ростовской области, под Белгородом есть раненый

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1 комментарий

Дежурные средства ПВО за ночь 21 октября уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов над четырьмя регионами, отчитывается Минобороны. 11 БПЛА сбиты в Ростовской, четыре в Брянской, два в Курской и один в Орловской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем канале сообщил об уничтожении одного беспилотника в начале третьего и ещё трех — в седьмом часу.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — пишет он.

В Белгородской области с беспилотника было сброшено взрывное устройство в селе Грузское Борисовского района. Пострадал местный житель. Мужчину с различными осколочными ранениями и переломом ноги попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ, рассказал в своем канале ночью губернатор Вячеслав Гладков.

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Комментарии
1
282493731
2 часа
А что то молчите про Дзержинск...
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