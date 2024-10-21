Ночные атаки: больше всего БПЛА сбито в Ростовской области, под Белгородом есть раненый

Дежурные средства ПВО за ночь 21 октября уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов над четырьмя регионами, отчитывается Минобороны. 11 БПЛА сбиты в Ростовской, четыре в Брянской, два в Курской и один в Орловской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем канале сообщил об уничтожении одного беспилотника в начале третьего и ещё трех — в седьмом часу.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — пишет он.