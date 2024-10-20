«Провокация российских властей».Yle: дети из Финляндии побывали в лагере «Артек»

Дети из Финляндии побывали на международной смене в лагере «Артек». Финское издание Yle 20 октября опросило на этот счет экспертов, которые расценили приглашение детей из «недружественных стран» в РФ как «провокацию» и «пропагандистскую победу России».

Восьмая «международная» смена «Артек собирает друзей» завершилась еще в августе 2024 года. По информации сайта центра, участниками этой смены стали более 3 тысяч детей из всех регионов РФ и 60 стран.

Иностранные дети могли стать участниками восьмой смены по итогам международного конкурса «Люди Артека», победители которого поощряются путевками. В 2024 году победителями в конкурсе стали 248 школьников в том числе из Германии, Франции, Швеции. В списке также есть шесть детей-победителей из Финляндии.

Финские СМИ утверждают, что дети из Финляндии побывали на смене, приводя в доказательство скрины из чата участников смены в телеграме. Родители детей не ответили на предложение журналистов об интервью.

О поездке сограждан высказались несколько экспертов. В частности, приводится комментарий преподавателя университета Ювяскюля Пану Мойланена, который расценил привлечение в «Артек» детей из-за рубежа как «пропагандистскую победу России».

«Это можно представить как доказательство того, что Россия не изолирована, или что не все поддерживают ее изоляцию, поскольку родители готовы отправлять своих детей в российский лагерь», — сетует Мойланен.

Другой спикер, руководитель исследовательской программы по Восточному Соседству ЕС и России Финского института международных отношений Аркадий Мошес, назвал это «провокацией российских властей», которая тем не менее «не является угрозой безопасности состоявшихся государств с развитыми институтами, как Финляндия».

Мошес не исключает, что в следующие годы в «Артек» может поехать уже больше детей из-за рубежа, родители которых придерживаются «пророссийских взглядов». «Если им специально не объяснять, что они делают, они не увидят в этом ничего плохого», — говорит эксперт.