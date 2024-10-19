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Политика «Путин любит острые вопросы»: Дмитрий Киселев — о встрече президента РФ с представителями БРИКС

«Путин любит острые вопросы»: Дмитрий Киселев — о встрече президента РФ с представителями БРИКС

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2 комментария

Президент России Владимир Путин любит, когда ему задают острые вопросы. Такое заявление сделал 19 октября Дмитрий Киселев, гендиректор агентства «Россия сегодня» и модератор недавней встречи российского лидера с представителями СМИ стран БРИКС.

Согласно утверждению Киселева, Путин любит острые вопросы потому, что «есть, над чем подумать», а вот протокольные вопросы не любит, поскольку это — «потеря времени».

На встрече с представителями СМИ 18 октября Путин «был очень искренен», искренне заявил Киселев.

Также ведущий программы «Вести недели» сообщил, что вопросы перед встречей «не согласовывались» и «это был прямой эфир», «все хотели сфотографироваться с Путиным отдельно, поскольку были в восторге от общения с ним» и после встречи гости смогли лишь пообщаться с президентом России «накоротке», поскольку «график очень плотный у президента».

«Фонтанка» рассказывала о вопросах, заданных Путину на встрече, и данных им ответах.

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Дмитрий Киселев Встреча СМИ БРИКС Путин Вопросы
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Комментарии
2
just.dont
7 минут
Кто такой этот Киселев, новый знаменитый автор знаменитых анекдотов?
Отец Родной
10 минут
Есть два стула...
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