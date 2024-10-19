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Общество Обвиняемую в экстремизме арестовали в Петербурге. За ней пришли с ФСБ

Обвиняемую в экстремизме арестовали в Петербурге. За ней пришли с ФСБ

2 655
8 комментариев

Жительница Приморского района Петербурга угодила под следствие по делу об экстремизме. Ей вменяют активную поддержку движения, адепты которого убеждены, что де-юре Советский Союз по-прежнему существует.

Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу 19 октября, уголовное дело об организации деятельности экстремистского объединения (282.2 УК) возбуждено в отношении жительницы квартиры на улице Оптиков. По данным следствия, она организовала работу общественного объединения, которое признано судом экстремистским и запрещено. Среди прочего, как полагают, участвовала в видеоконференциях, распространяла запрещённые материалы и привлекала новых участников. Атрибутику объединения нашли в квартире женщины.

Отмечается, что следователи работали совместно с с сотрудниками Управления ФСБ России по объединениям Воздушно-Космических сил.

По информации «Фонтанки», речь идёт о «Гражданах СССР»*. Это альтернативное название движения, организованного бывшим стоматологом Сергеем Тараскиным**. Он объявлял себя «врио президента СССР» и заявил, что эта страна юридически все еще существует, а Конституция РФ недействительна, потому можно не соблюдать российские законы. В 2022 году его приговорили к 8 годам колонии общего режима за экстремизм.

В объединённой пресс-службе судов Петербурга уточнили, что Приморский районный суд накануне определил под стражу Галину Овчинникову.

*Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

** Внесены Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

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Экстремизм Арест Граждане СССР
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Комментарии
8
Слава России!
44 минуты
поэтому крокус не последний, эти занимаются чем угодно, лишь бы настоящих не ловить.
260786601
31 минута
В детстве мне читали сказку Чиполлино, теперь я в ней живу.
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