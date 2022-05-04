    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 1

    7 м/с, зап

    764мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd71.02eur74.56
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмЭкологияВакансииПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Бывший стоматолог, объявивший себя «врио президента СССР», получил восемь лет колонии за экстремизм

    2631
    2 комментария

    В Москве Зеленоградский суд назначил бывшему стоматологу Сергею Тараскину наказание в виде восьми лет колонии общего режима, признав его виновным в создании экстремистской организации. Об этом 4 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

    «Суд признал виновным Тараскина С. В. по ч. 1 статьи 282.2 (организация деятельности общественного объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности) и назначил ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима», — рассказали в суде.

    Осужденному в срок наказания зачли время, в течение которого он находился под домашним арестом с ноября 2020 года.

    Тараскин открыл в 2008 году в Зеленограде стоматологическую клинику. Позже он объявил себя «врио президента СССР» и заявил, что эта страна юридически все еще существует, а Конституция РФ недействительна, потому можно не соблюдать российские законы.

    У бывшего стоматолога появились последователи, для которых Тараскин выложил свои «указы о возрождении КГБ и СМЕРШ». Сотрудники ФСБ провели обыски в квартире Тараскина в 2018 году, где изъяли материалы о деятельности созданной им организации.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    amigor
    Хм.. странно получается. Если в Украине появляются какие то главы ДНР-ЛНР, то надо признавать, защищать, "дать людям возможность определится". А тут сразу в колонию. Так где двойные стандарты?)
    Гера-Фотич
    Больного человека - в тюрьму? Не порядок!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close