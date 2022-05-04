Бывший стоматолог, объявивший себя «врио президента СССР», получил восемь лет колонии за экстремизм

В Москве Зеленоградский суд назначил бывшему стоматологу Сергею Тараскину наказание в виде восьми лет колонии общего режима, признав его виновным в создании экстремистской организации. Об этом 4 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд признал виновным Тараскина С. В. по ч. 1 статьи 282.2 (организация деятельности общественного объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности) и назначил ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима», — рассказали в суде.

