Лукашенко рассказал о трудных переговорах с представителями западных стран, которые завидуют Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 октября провел закрытые переговоры с представителями западных государств. Об этом заявил он сам, выступая на фестивале-ярмарке «Дажынкі-2024» в Воложине.

По его словам, в пятницу у него был «непубличный день, но очень тяжелый»: он провел «сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств».

В этих «непубличных» переговорах были представлены «богатейшие страны» — и все они, как заявил Лукашенко, завидуют Белоруссии и ее гражданам.

«Завидуют за то, что мы умеем работать, жить, праздновать», — пояснил глава государства. «За то, что мы, небольшая по меркам страна, нашли свой путь развития и достойно по нему прошли» (цитата по БЕЛТА).

Также Лукашенко добавил, что понял во время переговоров, «насколько они внимательно наблюдают за нами, придирчиво ищут, изучают наши ошибки и наши успехи».

Представители каких государств участвовали в этих переговорах, он не уточнил. Ранее он заявил, что на переговорах по урегулированию украинского конфликта должны присутствовать представители Белоруссии.