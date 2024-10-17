Лукашенко: на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы

«Я всегда настаивал, и украинцам говорю об этом, и россиянам — Путина предупредил, — что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы», — сказал президент, оговорившись, что, может, и зря озвучил это публично.

По его словам, участие белорусов в переговорах необходимо потому, что конфликт на Украине — это также проблема и Белоруссии .

«Я не хочу, чтобы там решались наши вопросы без нас, за нашей спиной», — продолжил Лукашенко. В отсутствие представителей Белоруссии на переговорах «могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать», заключил глава государства.

«Они все делают, чтобы не допустить Белоруссию к решению вопросов с подачи наших безумных беглых», — добавил он, подразумевая, очевидно, страны Запада, предлагающие свои мирные инициативы. А все потому, пояснил президент, что «Лукашенко не сломишь и не наклонишь — он будет отстаивать свои интересы».