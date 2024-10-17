Лукашенко: на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы

На переговорах по урегулированию украинского конфликта должны присутствовать представители Белоруссии. Об этом 17 октября заявил Александр Лукашенко.
«Я всегда настаивал, и украинцам говорю об этом, и россиянам — Путина предупредил, — что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы», — сказал президент, оговорившись, что, может, и зря озвучил это публично.
По его словам, участие белорусов в переговорах необходимо потому, что конфликт на Украине — это также проблема и Белоруссии .
«Я не хочу, чтобы там решались наши вопросы без нас, за нашей спиной», — продолжил Лукашенко. В отсутствие представителей Белоруссии на переговорах «могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать», заключил глава государства.
«Они все делают, чтобы не допустить Белоруссию к решению вопросов с подачи наших безумных беглых», — добавил он, подразумевая, очевидно, страны Запада, предлагающие свои мирные инициативы. А все потому, пояснил президент, что «Лукашенко не сломишь и не наклонишь — он будет отстаивать свои интересы».
Ранее Лукашенко рассказал о дронах, попадающих в воздушное пространство Белоруссии с территории Украины и России.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.