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Политика Лукашенко: на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы

Лукашенко: на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы

673
2 комментария

На переговорах по урегулированию украинского конфликта должны присутствовать представители Белоруссии. Об этом 17 октября заявил Александр Лукашенко.

«Я всегда настаивал, и украинцам говорю об этом, и россиянам — Путина предупредил, — что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы», — сказал президент, оговорившись, что, может, и зря озвучил это публично.

По его словам, участие белорусов в переговорах необходимо потому, что конфликт на Украине — это также проблема и Белоруссии .

«Я не хочу, чтобы там решались наши вопросы без нас, за нашей спиной», — продолжил Лукашенко. В отсутствие представителей Белоруссии на переговорах «могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать», заключил глава государства.

«Они все делают, чтобы не допустить Белоруссию к решению вопросов с подачи наших безумных беглых», — добавил он, подразумевая, очевидно, страны Запада, предлагающие свои мирные инициативы. А все потому, пояснил президент, что «Лукашенко не сломишь и не наклонишь — он будет отстаивать свои интересы».

Ранее Лукашенко рассказал о дронах, попадающих в воздушное пространство Белоруссии с территории Украины и России.

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Александр Лукашенко Переговоры Украина Белоруссия
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Комментарии
3
VKuser174198221
1 минута
Ещё один больной....
aprahka
25 минут
Ну батька.Сказал,как отрезал.
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